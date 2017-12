Aperi Christmas: happening natalizio al Salotto Calabritto

Aperi Christmas è l'happening natalizio organizzato da Visivo Comunicazione, si svolgerà giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, al Salotto Calabritto, nel cuore pulsante di Napoli. Due serate all’insegna del glamour, del design e della produzione di oggetti preziosi e ricercati, con musica live e degustazioni.

Un’idea originale per trascorrere una piacevole serata in un luogo esclusivo: il Salotto Calabritto, uno spazio espositivo situato al numero 20 di via Calabritto, un luogo ideale per realizzare progetti creativi, in un’atmosfera elegante e di classe.

In programma per i due appuntamenti l’esposizione delle nuove creazioni Mello Gioielli, un’azienda storica in città che, dalla passione per le pietre preziose e la perfetta fusione tra tecnologia e artigianato, dà forma a gioielli esclusivi ed unici. Spazio alla moda con le pellicce firmate Lello Pagnotta, capi con il sapore dell'unico ma sempre in linea con i dettami più di tendenza nel panorama della moda internazionale, mentre per l’uomo il Concept Store Giuseppe Vigneri, famoso per la continua ricerca di particolari preziosi che soddisfano il buon gusto degli amanti del lusso e del bello, proporrà le creazioni del maestro artigiano della cravatta Enzo Moziello che, per l'occasione, confezionerà cravatte su misura per il pubblico. E ancora, degustazione dei pregiati vini vesuviani Sorrentino e dei prodotti d’eccellenza delle Aziende Agricole Di Martino, tra cui gli apprezzati oli Schinosa. Aperi Christmas sarà un’occasione per suggerire idee per i regali di Natale e per trascorrere due serate in convivialità.