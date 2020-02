AperiArte alla Common Gallery

L'Associazione Meti Academy è lieta di invitarvi all'Aperi Arte, un incontro con gli artisti protagonisti del calendario 2020 “La fucina dell’arte” realizzato sempre dalla Meti Academy per scoprire o conoscere più da vicino l’arte e i più linguaggi artistici come strumento professionale.



L'appuntamento è fissato per Mercoledì 12 Febbraio 2020 dalle ore 15.30, presso il centro giovanile Common Gallery, uno spazio meraviglioso della Galleria Principe di Napoli, situata di fronte al Museo Archeologico Nazionale, che ha ripreso vita grazie all’Assessorato ai Giovani, Patrimonio e Lavori Pubblici - Comune di Napoli guidato dall’assessore Alessandra Clemente.



Per saperne di più, contattare la segreteria 392 346 6054