Antonio Landolfi in concerto

Sabato 16 marzo 2019 alle ore 19.00, appuntamento con il Concerto “Generi a Confronto” tra musica jazz, classica, leggera e brani internazionali del pianista Antonio Landolfi presso il Centro di Cultura Domus Ars, sito in via Santa Chiara 10, Napoli.



Antonio Landolfi, pianista e compositore, ha al suo attivo concerti di musica classica, jazz e popolare, ed è per questo considerato dai critici “Pianista Poliedrico”, tanto da essere citato da Enzo Arbore nel suo libro sulle prime forme di jazz a Napoli. Tra le sue esibizioni più significative vanno sottolineate quelle riguardanti gli spettacoli:

“Io Raffaele Viviani” di Achille Millo e Antonio Ghirelli, il “Masaniello” di Armando Pugliese con musica di Roberto De Simone, “Domenica in” nel 1982, “Canzonissima” nel 1975, ha partecipato al gemellaggio artistico “Italia URSS” in qualità di pianista accompagnatore della cantante attrice: Marina Pagano nel 1975. Ha eseguito in oltre concerti al teatro Mercadante e presso la libreria “Feltrinelli” in Napoli. Inaugura nel 1978 il Pentotal la stagione jazzistica. Tra i lavori teatrali e musicali vanno sottolineati: “Raccontando, cantando e suonando Errico Caruso” ideato e diretto da Antonio Landolfi. Ancora uno spettacolo teatrale musicale eseguito al teatro “San Ferdinando” di Napoli: “Da torre del lago a Marechiaro” ideato e diretto da Antonio Landolfi nel 2009. Nel 2007 partecipa alla prima edizione della nuova “Piedigrotta” con la canzone vincitrice dello stesso autore: “A sciorta”. Partecipa inoltre come fisarmonicista agli spettacoli organizzati al teatro

“San Carluccio” , con Franco Nico e Pina Cipriani. Antonio Landolfi è anche autore di una raccolta di pensieri poetici intitolata: “Pressappoco giù di li’ edizione “Istituto del mezzogiorno”. E’ docente di pianoforte principale presso il conservatorio di musica “Domenico Cimarosa” città di Avellino.