Antonio Caruso, make up artist di Secondigliano ospite di Marco Liorni a "Italia sì"

Quella di Antonio Caruso è una bella storia, non soltanto perché lui, visagista e make up artist, si occupa di bellezza ma perché ha a che fare con l’altruismo e la generosità. La sua storia appartiene a quella “Italia sì” di cui Marco Liorni dà notizia tutti i giorni su Raiuno e dove Antonio è stato in collegamento per raccontare il suo percorso professionale anche al servizio delle donne vittime di violenza o che vivono in situazioni di disagio.

Antonio, nato a Napoli in un quartiere di Secondigliano, ha ricostruito le sue origini, condiviso la sua passione per i trucchi, la cura del viso e del corpo che soprattutto nel periodo dell’emergenza sanitaria è stata sacrificata in nome della salute collettiva. Dopo il diploma alla scuola professionale di Operatore del benessere ha partecipato a diverse kermesse di estetica e sfilate di moda oltre che al programma di La5 “Coming out”.