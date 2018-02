Incontro su Antonio Canova al Centro d’Arte Mediterranea

Immaginate un artista innamorato folle della scultura, uno “scolaro” della materia che durante la sua esistenza non ha mai smesso di studiare ed apprendere dai maestri dell’antichità; immaginate una star ante litteram che non si piega al volere dei potenti e che rifiuta incarichi e ricchi emolumenti perché offerti da chi non era in linea con il suo modo di vedere le cose; immaginate un uomo che, a discapito del successo, non riesce a instaurare un rapporto duraturo con una donna, nonostante le tante storie avute.



Tutto questo, e molto altro, è Antonio Canova, il maggior scultore del neoclassicismo e tra i più grandi di tutti i tempi.



Di lui parleremo nella prossima serata a tema, che si terrà venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 20.00 presso il Centro d’Arte Mediterranea. Scopriremo i (tanti) successi, le (poche) stroncature, analizzeremo le principali opere dell’artista e vivremo una eccezionale esperienza grazie al Maestro Franco Izzo ed alla Associazione Musicale E. De Bellis, che interpreteranno brani musicali dell’epoca.



