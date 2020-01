Antonella Morea al teatro Cortese con il concerto spettacolo “Donne in-canto”

Appena il tempo per prendersi una pausa dalle repliche della versione teatrale di “Mary Poppins” dove interpreta il ruolo comico di Mrs Brill, la cuoca fannullona e burbera di casa Banks, ed ecco che Antonella Morea, domenica 12 gennaio alle ore 18.30, arriva al teatro Cortese dei Colli Aminei con il suo concerto spettacolo “Donne in-canto”.

Accompagnata al pianoforte dal maestro Vittorio Cataldi, l'attrice, regista e cantante, al pubblico proporrà un emozionante percorso canoro e recitato dedicato ai personaggi femminili che nei suoi 44 anni di carriera ha interpretato o cantato. Compreso anche qualcuno che avrebbe voluto interpretare ma non ha ancora avuto l'opportunità di farlo. In scaletta per un itinerario teatral- musicale avvincente ed emozionante autori come De Simone, Santanelli, Ruccello ed Eduardo fino a giungere a Pazzaglia, Gragnaniello, D’Angelo e Daniele. Attrice e cantante di lungo corso al fianco di Roberto De Simone per tanti anni, Antonella Morea ha lavorato con i più grandi del cinema e del teatro napoletano e non solo, tra cui Pazzaglia, Mastelloni e Patroni Griffi.