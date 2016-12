Museo Correale di Terranova Sorrento Mercoledì 28 Dicembre ore 18.00 (ingresso libero) Antonella Maisto "Migrantes" Canta le canzoni del sud del mondo Nel viaggio dei MIGRANTES c'è la nostalgia del Fado Portoghese, le Ballate Zingare, ritmi tipici di Spagna, Argentina c'è l'Africa, il Medio Oriente e il Sud Italia. Dominato da una vocalità assoluta, teatrale, denso di pathos,è metterà a nudo la voce in tutte le sue sfumature. MIGRANTES é passione che pulsa nel cuore, é ritmo che batte nei polsi e si inerpica sul vibrato ritmico degli strumenti a corde, mentre i passi di una danza tarantolata, risuonano sui tamburi come forze selvagge. In questo piccolo miracolo di equilibrio, tra sperimentazione e rispetto della tradizione, c'è soprattutto un messaggio sincero…il messaggio di un grande filosofo dell'antichità: "Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica"