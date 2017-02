Seminario "Antiriciclaggio: le novità, gli adempimenti e le modalità operative"

La scuola di formazione Tree Real Estate Academy dei Consulenti immobiliari Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa organizza un'importante giornata di aggiornamento professionale aperta a tutti i Consulenti del settore "Antiriciclaggio: le novità, gli adempimenti e le modalità operative" è il titolo del seminario gratuito organizzato da Tree Real Estate Academy, la scuola di formazione dei Consulenti immobiliari Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Immobiliare e Professionecasa.

L'appuntamento è per il 21 febbraio alle ore 10,00 a Napoli, presso la sede di Confcommercio Imprese in Piazza Carità n°32. Il seminario è volto ad affrontare le novità introdotte con la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio, a fronte delle più onerose sanzioni amministrative e le conseguenze che ne derivano per l'Agente Immobiliare. Verrà trattato anche il recente chiarimento del MEF - Dipartimento del Tesoro, relativo alla soglia dei canoni di locazioni, limite oltre il quale scatta l'obbligo di compilazione del Registro della Clientela.

Il programma del seminario prevede la partecipazione di Lidia Ranghetti - Responsabile Scientifico Formazione Tree Real Estate - che parlerà della disciplina normativa in tema antiriciclaggio. Interverrà, inoltre, l'Avvocato Livia Iannicelli a proposito di obblighi di adeguata verifica della clientela, individuazione delle attività da porre in essere, sanzioni e conseguenze per l'Agente d'Affari in mediazione.

Per iscriversi gratuitamente al seminario in programma a Napoli è sufficiente inviare una mail di adesione all'indirizzo sedecampania@treere.it, specificando i nominativi dei partecipanti.