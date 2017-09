A Rock!7 l'anteprima di Saturn’s Children

GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2017 | h 17.30

PAN | Palazzo delle Arti Napoli​



PRESENTAZIONE in ANTEPRIMA del doppio CD d’esordio dei Saturn’s Children, intitolato proprio “Saturn’s Children”

nell'ambito della VII edizione di ROCK!, Mostra Internazionale sulla musica e i suoi linguaggi, ideata e diretta da Carmine Aymone​ e Michelangelo Iossa​



Nel corso dell'evento, la band romana presenterà alcune tracce del disco dal vivo, i promo-video tratti dal disco e renderà omaggio all'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles, nel cinquantesimo anniversario della sua pubblicazione.



Nell’ambito della tradizionale manifestazione di ROCK7! – Mostra Internazionale della musica e dei suoi linguaggi, ideata e diretta di giornalisti Carmine Aymone e Michelangelo Iossa, che quest’anno si terrà dal 2 al 30 settembre al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli (Via dei Mille 60) ospiterà GIOVEDI 28 SETTEMBRE 2017 [ore 17:30] la presentazione in anteprima dell’ultimo lavoro musicale di Alessandro Orlandi il CD doppio “Saturn’s Children”, in uscita nel mese di settembre per Art Media Music.



INTERVENGONO:

ALESSANDRO ORLANDI

MICHELANGELO IOSSA

CARMINE AYMONE

+ LIVE-SET dei SATURN’S CHILDREN



Esattamente dieci anni dopo la pubblicazione dell’ultimo suo prodotto discografico, un CD triplo dal titolo 'Mille sentieri nell’ombra' (Indie), il cantautore e musicista Alessandro Orlandi ritorna con un nuovo album contenente 32 canzoni originali, di cui 16 in inglese e 16 in italiano, dal titolo Saturn’s Children. Per quattro brani - Arabian nights, Stilla di stelle, Cada il Re e Dream Killer! - verranno realizzati anche altrettanti video promozionali.

Il titolo i “Figli di Saturno” si ispira al mito secondo il quale il dio, avendo inghiottito i suoi figli, li tenne a lungo in pancia prima di darli nuovamente alla luce. Infatti alcuni brani sono rimasti per molti anni nel cassetto, nella “pancia dell’autore” esattamente come i figli di Saturno.

Tuttavia, il motivo vero del titolo è legato soprattutto al filo rosso, al tema che accomuna tutte le canzoni. Così come Saturno, armato di falce, priva l’uomo dell’inessenziale per poi condurlo alla vera essenza delle cose, in tutti i brani, che musicalmente si ispirano al pop e al rock britannico e americano, emerge potente, a volte con tratti ironici, il percorso verso la ricerca della pura essenza.

In occasione della presentazione in anteprima al PAN ad arricchire l’evento ci sarà anche un live set dei Saturn’s Children Band.



La band “Saturn’s children” è costituita da Alessandro Orlandi, Laura Zara, Claudio e Massimo Rosari ed Egidio Marchitelli: la formazione nasce per promuovere il CD doppio Saturn’s children. In concerto la band esegue, oltre alle canzoni del disco, anche cover dei Beatles, dei Rolling Stones, di Bob Dylan, degli Animals, di Jimi Hendrix, degli U2, di Amy Winehouse e di altri artisti inglesi e americani.



Alessandro Orlandi _ Cantautore, matematico, scrittore ed editore [La Lepre edizioni | www.lalepreedizioni.com], suona pianoforte, batteria e chitarra acustica.

Inizia a comporre canzoni nel 1971. Dal 1974 ad oggi prende parte come pianista e cantante a numerosi concerti con varie band. Nel 1978 partecipa alla trasmissione di Renzo Arbore “L’altra domenica” con la cover band “Ex Abrupto” eseguendo cover dei Beatles e dei Rolling Stones. In occasione delle elezioni politiche del 1987 apre la campagna elettorale dei Verdi a piazza Navona con un concerto con la band “Nessuna stella”, eseguendo canzoni di sua composizione. Nel 1989 esce il disco in vinile Né swing, né slow per l’etichetta Playgame music (Folkstudio edizioni), in collaborazione con Sergio Tiroli. Nel 2001 pubblica (Indie) due CD musicali, Il bambino e la balena bianca, con brani di sua composizione, e Shades of time, con cover di varie band inglesi e americane. Nel 2007 pubblica (Indie) il CD triplo Mille sentieri nell’ombra. Nel 2013, all’uscita del libro L’estate di sgt. Pepper di George Martin (la Lepre edizioni), ricostituisce la band “Ex Abrupto”, che si esibisce in locali e librerie per promuovere il libro. Nel 2016 acquista uno studio di registrazione e fonda Lepredizioni musicali con lo scopo di produrre musica originale e fornire servizi relativi alla registrazione musicale e alla realizzazione di CD per artisti emergenti.



A settembre 2017 esce, con Art media music, il disco doppio Saturn’s children con 32 canzoni originali, 16 in italiano e 16 in inglese. Per l’occasione vengono anche realizzati 4 videoclip per le canzoni: Arabian nights, Stilla di stelle, Cada il Re e Dream Killer!