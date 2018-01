Il film su De André in anteprima nei cinema The Space

Fabrizio De André. Principe Libero, il film di Luca Facchini dedicato al cantautore genovese, sarà proiettato in anteprima nazionale nei cinema The Space per due soli giorni, il 23 e 24 gennaio. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che hanno amato e amano ancora oggi le canzoni di De André, e un’opportunità straordinaria per godere di quella che Fernanda Pivano ha definito “la voce di Dio”. La pellicola andrà poi in onda a febbraio su Rai1.

Scritto da Francesca Serafini e Giordano Meacci, Fabrizio De André. Principe Libero è interpretato da Luca Marinelli (nel ruolo di De André), Valentina Bellé, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi e vede la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini.

La pellicola offre il racconto di un viaggio fatto “in direzione ostinata e contraria”, concentrandosi sull’avventura umana e artistica del suo protagonista: dall’infanzia ai capolavori della maturità, passando attraverso il racconto accurato degli anni di Genova, del rapporto con la famiglia e dell’apprendistato formativo svolto nei caruggi della città, contornato da amici come Paolo Villaggio e Luigi Tenco. Seguono i primi successi, le prime timide esibizioni dal vivo, l’incontro con Dori Ghezzi, la vita da agricoltore in Sardegna fino alle drammatiche pagine del rapimento e al successivo ritorno sulle scene.