Annullati spettacoli Il Barbiere di Siviglia e Cenerentola: "Ma il ritorno all’Arena del Massimo è soltanto rimandato"

Etes Arena Flegrea e Fondazione Teatro di San Carlo comunicano che la pioggia di sabato 2 settembre ha evidenziato purtroppo una serie di problemi tecnici al palcoscenico dell’Arena Flegrea, e soprattutto alla buca d’orchestra non frequentemente utilizzata, che impediscono al Teatro di San Carlo di entrare martedì 5 settembre, come da programma, per iniziare la preparazione degli spettacoli Il Barbiere di Siviglia e Cenerentola.

Al momento, non essendo possibile prevedere un termine per la risoluzione di tali problematiche tecniche, e non potendo comprimere ulteriormente un piano prove già di per sé ridottissimo, si è costretti ad annullare entrambe le produzioni.

Etes Arena Flegrea e Teatro di San Carlo stanno studiando nuove collaborazioni: il ritorno del Massimo all’Arena Flegrea è soltanto rimandato.

Le informazioni sulle modalità di rimborso o recupero dei biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni.