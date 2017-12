I “The blue gospel singer” per l'anniversario di Agorà Magazine

Bollicine, cadeaux e tanta buona musica per festeggiare il primo anno di Agorà Magazine, la rivista bimestrale edita dalla Napoletana Parcheggi, pubblicata per la prima volta nel dicembre 2016. Sabato 16 dicembre, dalle ore 12,30, la suggestiva location dell’Agorà Morelli, nel cuore di Chaia, si animerà delle performance di luci e suoni del veej Duccio Bocchetti condite dalle prelibatezze del catering Alba e da un piatto speciale dell’Archivio Storico che propone il Lazzarone, rivisitazione del babà classico napoletano così come è stato ‘importato’ dalla Polonia.

Tra le cave di tufo del ‘600, a rendere ancora più magica l’atmosfera prenatalizia ci sarà il live show del coro gospel The Blue Gospel Singer, diretto da Mario Paduano, premiato al Venezia Gospel Festival 2007 come il Miglior Coro Gospel Italiano. Un anniversario celebrato in grande stile con la partecipazione prevista di tanti ospiti eccellenti del mondo professionale e dello spettacolo, per brindare insieme al primo anno di un progetto editoriale ambizioso voluto da Annalisa Vernetti, responsabile marketing della Quick no Problem Parking e da Massimo Vernetti, presidente Quick no Problem Parking e Aipark, pensato per valorizzare le eccellenze imprenditoriali e culturali del territorio.

Da quest’anno, inoltre, il board di Agorà Magazine si arricchisce di nuovi partner che hanno deciso di investire nel progetto: Petrone Group, Naturasì, Quick no problem Parking, Galdieri Rent, Alba Catering, KFC. Protagonista dell’evento sarà il nuovo numero di dicembre di Agorà Magazine diretto da Emanuela Vernetti, con la grafica di Hurry up Studio e la copertina d’autore disegnata a mano dall’illustratore Ciro Sannino e la digital color di Francesco Infrasca, ispirata ai disegni di uno dei più grandi illustratori americani del XX secolo, Norman Rockwell (ideatore della classica immagine di Babbo Natale della Coca Cola). Imprenditoria, spettacoli, cultura ed eventi sono i contenuti del magazine che nel prossimo numero dedicherà anche uno speciale al Cardinale Crescenzio Sepe.