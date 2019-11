Anna Dalton – “La ragazza con le parole in tasca”: la presentazione a Napoli

Dopo il successo del suo libro d'esordio, "L'apprendista geniale", l'attrice italo-irlandese Anna Dalton torna in libreria con l'attesissimo romanzo "La ragazza con le parole in tasca".

L’autrice presenterà il suo ultimo lavoro letterario presso la Libreria Iocisto, in via Cimarosa a Napoli. L’appuntamento è per giovedì 21 novembre alle ore 17,30. A dialogare con l'autrice ci sarà Federica Flocco.