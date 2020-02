Anna Ascani, la Vice Ministro per l'istruzione a Napoli per la giornata nazionale di “Energia Democratica”

Dopo Bologna e Roma, l'area del Partito Democratico che fa riferimento al Vice Ministro per l'istruzione, Anna Ascani, ha scelto la città di Napoli, per la terza giornata nazionale di “Energia Democratica”.

L'iniziativa si svolgerà sabato 29 febbraio dalle ore 10 alle ore 18 si terrà al Museo della Pace - MAMT (via Depretis, 130 - angolo Piazza Municipio) e vedrà la presenza dei rappresentanti del mondo delle associazioni, cooperative e studiosi, che si alterneranno con giornalisti, autorità istituzionali e dirigenti dem, confrontandosi su ambiente, sviluppo, sociale, scuola e lavoro e inclusione. I presenti contribuiranno alla stesura di un documento che sarà di supporto al PD in vista delle prossime sfide elettorali. La mission della terza giornata di Energia Democratica, sarà quella di contribuire alla continua evoluzione del PD e del Sud, in chiave riformista.