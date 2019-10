"Ll'anime d' 'o priatorio": tour tra le "grotte" delle anime del Purgatorio

Esiste il Purgatorio?

In molti se lo chiedono.

A Napoli, nessuno ne dubita.



A Napoli, subito, il Purgatorio diventa uno spazio fisico e viene rappresentato come fosse lo scenario di un teatro: c'è uno sfondo buio, illuminato solo dal fuoco di fiamme che non sono quelle dell'inferno, ma fiammelle purificatrici.

E poi ci sono gli attori: una serie di personaggi tratti dal vero.



Più o meno così sono tutte le "grotte" delle anime del Purgatorio, sparse dovunque lungo le stradine dei quartieri più antichi della città di Napoli. Bisogna cercarle con attenzione camminando tra i vicoli, e scorgerle scavate dentro pareti di tufo o microscopici altarini.



Ma a Napoli il Purgatorio trova la sua più solenne rappresentazione nel complesso monumentale della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, luogo eletto alla pratica del suffragio, affinché tutti possano ascendere quei sette livelli che separano l'Inferno dal Paradiso.



Venite con noi alla scoperta dell'arte della morte a Napoli.