Angelo Di Gennaro in scena con l'esilarante spettacolo “Mo' aggia parlà”

Angelo Di Gennaro torna al Teatro Troisi con l'esilarante spettacolo “Mo' aggia parlà”.

In scena nello spazio di Via Leopardi a Fuorigrotta, sabato 1 febbraio alle ore 21 e domenica 2 alle ore 18, il popolare beniamino del pubblico napoletano si presenterà con un lavoro che non è solo un monologo, ma è una continua denuncia sicuramente ironica, ma a volte anche amara, su tutto quanto stiamo vivendo.

Per il pubblico del Troisi, un liberarsi da tutte le contraddizioni dalle quale siamo circondati ed anche da quegli interrogativi che ci poniamo. Insieme agli spettatori, tra risate irresistibili e umane e profonde riflessioni Angelo Di Gennaro cercherà di dipanare una trama composta da tutti quei piccoli e grandi temi, che sono sicuramente il senso del vivere quotidiano, che a volte ci turbano, a volte ci toccano, ma a volte molto superficialmente ci lasciano indifferenti.