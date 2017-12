Andrea Sannino in concerto

Dopo lo straordinario sold out dei giovedì 30 novembre 2017, Andrea Sannino torna in concerto al Teatro Augusteo mercoledì 14 febbraio 2018.

Il nuovo spettacolo teatrale del cantautore e attore Andrea Sannino - si legge sul sito del teatro partenopeo - è un viaggio attraverso le meraviglie culturali e musicali di Napoli come centro di un mondo, dove i sogni sono il motore di tutto e tutti.

Lo spettacolo scritto dallo stesso Sannino con Pasquale Palma, con la direzione musicale di Mauro Spenillo e Pippo Seno, porta in scena sia i brani del primo disco “Uànema!” alcuni di essi già entrati nel cuore e nella voce dei campani, come il brano “Abbracciame”, super suonato dalle radio e campione di visualizzazioni sul web, e quelli inediti del nuovo e secondo album, che sarà presentato proprio in occasione del debutto al Teatro Augusteo.

Andrea Sannino, già protagonista di “C’era una volta scugnizzi” di Claudio Mattone; “Quartieri Spagnoli” di Gianfranco Gallo; tra i protagonisti di “Stelle a metà” di Alessandro Siani; e dopo le tante tappe di Uànema live, presenta al pubblico il suo nuovo show, debuttando per la prima volta da solo, nel teatro che lo ha battezzato e lanciato al grande pubblico.

Un’orchestra dal vivo, diversi attori in scena, tra cui un bambino 'cantastorie', scenografie e palco che si ispirano a un mondo visto con gli occhi di un sognatore, e tanta, tantissima musica, napoletana e 'metro-napoletana'.

Andrea Sannino, attore, autore e interprete quindi, per uno testo che vuole arrivare al cuore e alla mente del pubblico.