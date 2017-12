Andrea Sannino inaugura il Natale di Pomigliano d'Arco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Al via la rassegna Serenamente con gli eventi natalizi organizzati dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pomigliano D'Arco, insieme alla Fondazione Vittorio Imbriani. Il programma firmato dalla dott.ssa Franca Trotta (Assessore alla Cultura), ha preso il via da Piazza Mercato con l'accensione delle luminarie natalizie tra le quali hanno sfilato gli Sbandieratori di Cava dei Tirreni, ma l'evento clou di inaugurazione è stato quello del concerto di Andrea Sannino, che alle 21.30, in una piazza gremita di persone che hanno sfidato la pioggia, si è esibito nei suoi più noti successi come Abbracciame e l'ultimo successo: Carnale. Il concerto organizzato dalla Made in Eventi e presentato da Ida Piccolo, è stato aperto dal sound e la voce di Milena Setola, giovane artista napoletana che ha presentato in anteprima per gli intervenuti il singolo "Amare Te". Importanti le dichiarazioni della dott.ssa Elvira Romano (Vicesindaco) che racconta: "Abbiamo fortemente voluto la performance di Andrea Sannino insieme all'accensione delle luminarie per portare le persone in piazza. Insieme alla Notte Bianca infatti, il nostro obiettivo è quello di far scendere le persone in strada, non solo dal nostro territorio, per potersi distrarre e soprattutto vivere la città dando un contributo al nostro commercio". Anche l'Assessore Franca Trotta aggiunge: "Pomigliano D'Arco risponde bene a questi eventi, e forse in maniera tacita lo chiede. E' un modo per sentire di più il Natale, ma soprattutto per aiutare il nostro territorio e rendere più vivibile la città". Una serata all'insegna della buona musica e dell'atmosfera natalizia, quindi, questa supportata dalla Made in Eventi, con la proposta di un talentuoso artista, Andrea Sannino, che ha visto i suoi esordi musicali proprio in questa cittadina, ma anche con Milena Setola che ha dedicato alla cittadina una cover natalizia di "Everybody Loves Somebody".