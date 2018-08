Festival delle Ville Vesuviane, Andrea Sannino in concerto gratuito a Ercolano

Lunedì 13 agosto alle ore 21, Andrea Sannino sarà protagonista dell’ormai tradizionale concerto organizzato dal Comune di Ercolano e dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane per la Festività della Madonna di Pugliano, un appuntamento (a ingresso libero) che da tre anni richiama migliaia di persone nella piazza della cattedrale di Santa Maria di Pugliano.

Per Sannino sarà un concerto speciale: il cantante e attore torna infatti nella “sua” Ercolano. «Sono cresciuto qui, in una terra meravigliosa in cui suoni, lingua e linguaggio sono musica quotidiana», afferma.

Nel live concentrerà i successi della carriera e anche alcune sorprese, assieme ai brani del recente disco “Andrè”. «“Andrè” è come da sempre mi chiamano i miei genitori, i familiari, gli amici del quartiere», prosegue. «Amo talmente tanto le mie origini, che ho scelto di tradurmi anche il nome! Il mio essere napoletano diventa tutt’uno con l’essere me stesso». Uscito lo scorso giugno, tre anni dopo “Uanema”, “Andrè” contiene quattordici tracce che descrivono il raffinato e variegato universo sonoro dell’artista. Protagonista di duetti con Lucio Dalla e di importanti spettacoli tra cui il musical “Scugnizzi”, quest’anno ha registrato numerosi sold out con il concerto “Abbracciame”, titolo del singolo da milioni di visualizzazioni e da anni in testa alla classifiche di Spotify per la musica napoletana.

Il concerto di Sannino fa parte del XXIX Festival delle Ville Vesuviane che, dopo la sezione di luglio dedicata alla musica classica con l’omaggio al compianto professore Giuseppe Galasso, presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane dal 2009 al 2018, proseguirà a settembre alla Villa Campolieto di Ercolano con i concerti di Banda Osiris, un viaggio nei quarant'anni di carriera del gruppo (domenica 2), e di James Senese per una nuova data di "Aspettanno 'o tiempo tour" (giovedì 6). Entrambi saranno preceduti da una visita guidata alla residenza vanvitelliana (ore 19; inizio concerto alle 20,30 – ingresso: 5 euro – info 081 732 21 34 – ufficioeventi@villevesuviane.net).