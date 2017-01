"L'imperfetta meraviglia": Andrea De Carlo incontra i lettori alla Libreria IoCiSto

Sabato 14 gennaio, alle 11, Andrea De Carlo incontra i lettori alla Libreria IoCiSto.

La provenza, due vite che si incontrano, apparentemente diverse.

Un uomo e una donna, una rockstar e una produttrice di gelati italiana.

Lui in procinto di sposarsi e lei che ha abbandonato da tempo gli uomini per vivere una storia d'amore con una donna. Cosa possono avere in comune?

Le loro strade non si sarebbero mai incontrate se non fosse stato per il gelato.

Ma il gelato di Milena non è un gelato comune, nelle alchimie di gusto e prodotti, nelle sperimentazioni, Milena trasferisce il proprio essere, la propria filosofia di vita e da questa Nick Cruickshank resterà irrimediabilmente attratto...



"L'imperfetta meraviglia", il nuovo romanzo di Andrea De Carlo che alterna il ritmo del rock, la leggerezza della commedia brillante, e la profondità del tempo che tutto cambia e modifica. Un continuo mutamento che è la bellezza della vita, la possibilità di essere veramente, fino in fondo, quel che siamo.