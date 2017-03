Incontro con lo scrittore Andrea Carraro alla Libreria Ubik

Appuntamento con lo scrittore romano Andrea Carraro. L'autore del romanzo "Il branco", diventato poi un film di Marco Risi, incontrerà i suoi lettori per la presentazione del suo ultimo libro "Tutti i racconti" (Melville edizioni).

La serata sarà condotta da: Nando Vitali, Fabrizio Coscia, Francesco De Core e con la partecipazione dell'attore e regista teatrale Peppe Celentano.

L'incontro è per Martedì 28 Marzo alle ore 17.30, presso la libreria Ubik in Via Benedetto Croce 28.