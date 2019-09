Amore Velato, finissage della mostra con Live Music 'n Poetry

Il Primo dei tre contest, che hanno come unico comune denominatore la città di Napoli, giunge alla sua conclusione.



Il 20 settembre a partire dalle ore 19:00, vi aspettiamo tutti alla sala superiore di Area 35mm per godere un ultima volta delle opere in mostra, protagoniste dell'Evento "AMORE VELATO".

I VINCITORI DEL CONTEST VERRANNO DECRETATI DURANTE LA SERATA STESSA DEL FINISSAGE.



Tanti i momenti di confronto durante la serata:

accompagnati dal ritmo partenopeo dei Suonno D'Ajere gli amici de Associazione Culturale Poesie Metropolitane ci dedicheranno momenti di lettura poetica sul tema "Amore Velato", inoltre ci sarà la possibilità di confrontarsi con gli Autori delle fotografie esposte e di poter ascoltare il parere esperto della nostra Giuria formata tutta da grandi professionisti del mestiere.



Una serata all'insegna della FOTOGRAFIA, della MUSICA e della POESIA.

L'ingresso è gratuito e la consumazione è libera.



per INFO:

area35.eventi@gmail.com

081 1934 4949

393 8835039