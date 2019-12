L'Amore si muove: a Portici la quinta edizione della manifestazione benefica

Martedi 17 dicembre al teatro Roma di Portici, per il quinto anno consecutivo torna L'Amore si muove, una manifestazione benefica con cui il professore Alberico Lombardi ha voluto scendere in campo per raccogliere fondi per i diversamente abili, finanziando progetti e attività di molte associazioni.

Questa edizione è dedicata all'Isola Onlus e si preannuncia ricca di ospiti. Da Made in sud arriva la simpaticissima Maria Bolignano, attualmente in tour con lo spettacolo diretto da Luciano Melchionna, Miseria e nobiltà, che in quel contesto presenterà un estratto dello spettacolo Fisica-mente ispirato alle vicende della campionessa di giochi paraolimpici Imma Cerasuolo, anch'essa ospite della serata. Altri momenti di spettacolo con l'istrionico Ernesto Lama, la cantante Shara finalista al premio Mia Martini, la danza dell'Ecole et Ballet,le canzoni dell' ideatore e conduttore della serata Alberico Lombardi, accompagnato alla chitarra dal maestro Aniello Palomba, le performance teatrali di Gioia MIale e altri artisti locali. Al centro dello spettacolo però i ragazzi con esibizioni artistiche per ricordare che tutto è possibile se l'amore si muove.