L’Amica Geniale – Visioni dal Set: al Madre la mostra di Eduardo Castaldo

La Film Commission Regione Campania e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee presentano L’Amica Geniale – Visioni dal Set, una mostra di Eduardo Castaldo, a cura di Silvia Salvati e Andrea Viliani.

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Regione Campania in occasione dell’Universiade Napoli 2019.

La mostra si sviluppa tra le sale del Madre, il museo d’arte contemporanea della Regione Campania, la Biblioteca Comunale “Giulio Andreoli” e le strade del Rione Luzzatti a Napoli - che fanno da sfondo alla saga letteraria firmata da Elena Ferrante, pubblicata in Italia da E/O, e alla prima stagione della serie televisiva diretta da Saverio Costanzo, una serie HBO – RAI FICTION e TIMVISION, prodotta da Fandango e Wildside in collaborazione con RAI FICTION, TIMVISION, HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia e distribuita internazionalmente da Fremantle in collaborazione con Rai Com.

In esposizione circa 100 scatti di Eduardo Castaldo, pluripremiato fotoreporter e fotografo di scena ufficiale della serie, tra immagini di scena, ritratti e fotografie di backstage, oltre ad opere di street art e murales ispirati ai personaggi della fiction.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 luglio al 9 settembre