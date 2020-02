L’amica geniale – Passeggiata letteraria

Sull’onda del grande e meritato successo della seconda stagione de L’amica geniale, torna il tour di maggior successo dell'Associazione ArteMiss - A caccia di Capolavori!, quello dedicato a Lila ed Elena e ai luoghi napoletani in cui la storia di Elena Ferrante si svolge.

Si parte insieme dalla Galleria Principe di fronte al Museo Archeologico per attraversare Port’Alba, il “posto dei libri” a Napoli, scivolare lungo Via Toledo, il San Carlo e la Galleria Umberto I fino a piazza Plebiscito e alla scoperta del mare, sorprendendosi insieme, con lo stesso entusiasmo di Elena. Dopo aver respirato a fondo la salsedine, si salirà per via Calabritto giungendo a Piazza dei Martiri, dove la storia si conclude, sotto il monumento dei quattro leoni. Intrecciando passi del libro e visioni dalla serie tv. Su richiesta dei partecipanti saranno evitati gli spoiler sul seguito della storia.

Dettagli

DATE:

Sabato 22 Febbraio 2020 – ore 10:00

Sabato 29 Febbraio 2020 – ore 16:00

Sabato 07 marzo 2020 – ore 10:00

Punto di incontro: Galleria Principe di Napoli (entrata di via Broggia)

Durata: 2 ore circa

Costo: 10 euro a persona comprensivo di visita a cura di una guida turistica abilitata e auricolare whisper per apprezzare al meglio le opere senza perdersi nessuna spiegazione. Bambini fino ai 12 anni gratis. Ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro. (L’ingresso al Museo è gratuito)

Info e prenotazioni: 388 441 8739; artemiss.tour.napoli@gmail.com