Amedeo Colella in "Con decenza parlando"

Riprende la programmazione delle cene spettacolo dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera ( e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.



Sabato 23 Marzo ore 21:00 in programma Con Decenza Parlando di Amedeo Colella.

L’esilarante serata con il Prof. Amedeo Colella. Se avete qualche lacuna culturale sulla città di Napoli e la napoletanita’ , se non vi siete mai chiesti perché si usa dire “ se so’ rotte ‘e giarretelle “ oppure non conoscete i nomi degli otto Re di Napoli rappresentati dalle statue all’esterno del Palazzo Reale , è arrivato il momento di recuperare. Amedeo Colella , traduttore di “ paraustielli “ , scrittore semi serio , napoletanista nonché studioso delle cronache remote di Napoli e dei modi di dire e di fare all’ombra del Vesuvio. Un intellettuale che sorride , finalmente lo abbiamo trovato. Sapete quale è la differenza “ cattedratica “ tra il crocche’ e il panzarotto ? Venite , ne vedrete delle belle , conoscerete Totonno e Quagliarella che non è il papà dell’ex giocatore del Napoli , vi presenteremo o’ nevaiuolo , o’ munaciello , scopriremo che le zucchine alla scapece sono nate a Bacoli , forse.

Interventi musicali dello Chansonnier Dario Carandente voce e chitarra.

Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; prima dello spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova ( garage convenzionato ).

Dato il numero limitato di posti ( solo 45 ) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.