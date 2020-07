Amedeo Colella, show nel cortile di San Domenico Maggiore

Riprendono le attività culturali all’aperto dell’Associazione Insolitaguida Napoli, da sempre impegnata nella promozione del territorio e della cultura napoletana, con un evento imperdibile: martedì 21 Luglio ore 21:00 nella suggestiva cornice del cortile di San Domenico Maggiore il “professore” Amedeo Colella si esibirà in un nuovo show dedicato come sempre alle curiosità sul popolo e sulla lingua napoletana.

Quindi se avete qualche lacuna culturale sulla città di Napoli e la napoletanità , se non vi siete mai chiesti perché si usa dire “ se so’ rotte ‘e giarretelle “ oppure non conoscete i nomi degli otto Re di Napoli rappresentati dalle statue all’esterno del Palazzo Reale , è arrivato il momento di recuperare. Amedeo Colella, traduttore di paraustielli, scrittore semi serio, napoletanista nonché studioso delle cronache remote di Napoli e dei modi di dire e di fare all’ombra del Vesuvio. Un intellettuale che sorride , finalmente lo abbiamo trovato. Sapete quale è la differenza “cattedratica “ tra il crocchè e il panzarotto ? Venite , ne vedrete delle belle , conoscerete Totonno e Quagliarella che non è il papà dell’ex giocatore del Napoli , vi presenteremo o’ nevaiuolo, o’ munaciello, scopriremo che le zucchine alla scapece sono nate a Bacoli, forse.

Interventi musicali dello Chansonnier Dario Carandente voce e chitarra che riuscirà a ricreare la giusta atmosfera.

Per prendere parte all'evento, organizzato dall’Associazione Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici, è necessario prenotare chiamando lo 081 1925 6964, tramite whatsapp al 338 965 22 88 oppure tramite i siti web www.insolitaguida.it o www.lazzarifelici, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.