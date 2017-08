Amato Deidda Duo al Summer Live Tones

Il Live Tones non poteva mancare all'appuntamento dell'Estate a Napoli 2017, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, ed essendo giunto alla VI edizione del Summer Live Tones, presenta, il 6 settembre alle ore 21 nel Cortile di Castel Nuovo ( Maschio Angioino), "Amato Deidda Duo".



Giovanni Amato – tromba, flicorno e tastiere

Dario Deidda – basso, contrabbasso e pianoforte



I due musicisti si conoscono dai tempi della loro frequentazione al Conservatorio di Salerno, dove si sono poi diplomati rispettivamente in tromba e contrabbasso alla fine degli anni 80. Ed é proprio in quel periodo che nasce un’amicizia e uno scambio di informazioni musicali fatto di scoperte di brani particolari. armonizzazioni, improvvisazioni, fraseggi, il tutto condito spesso da un frequente scambio di ruoli e di strumenti, in quanto entrambi se l a cavano anche al pianoforte. Il connubio di noti standard e brani originali, arrangiati e interpretati con un esp1osivo senso del ritmo e dello swing, rende assai speciale il repertorio di questo duo esclusivo, ispirato da una concezione esigente ma sempre originale e generosa della musica. Dunque, un evento unico e un’occasione rara per vedere nuovamente insieme in azione due autentici fuoriclasse del jazz, senza retorica un concerto e un repertorio imperdibili, per sondare la freschezza e Ia molteplicità delle piste musicali e culturali su cui viaggiano oggi composizione e libera improvvisazione.

info 338 9941559