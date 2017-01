Ama Trio in "Florilegio Musicale"

Soprano, Annarita Terrazzano

Pianoforte, Grazia Petrosino

Tromba, Antonio Baldino



Programma



Prima parte



A. Dvořák “ Rusalka”- Mesicku na nebi hlubokem - soprano

G. Puccini “Tosca” – Vissi d’arte - soprano

C. Francois e P. Anka - My way – tromba e pianoforte

C. Gounod “Faust”- Air des bijoux - soprano

Poulenc “Les Chemins de l’amour - soprano, tromba, pianoforte



Seconda parte



G. Puccini “Bohéme” – Si, mi chiamano Mimì - soprano

Cilea “Adriana Lecouvrer” – Ecco, respiro appena. Io son l’umile ancella - soprano

L. Guglielmi - Le vie en rose – tromba, pianoforte

G. Verdi “La forza del destino” – Pace, o mio Dio - soprano

Gershwin – Summertime – soprano, tromba, pianoforte



Posto unico 12€

info@associazionemusicalib era.com