ALUdays, a Napoli il road tour che promuove la raccolta differenziata dell'alluminio

Da giovedi 17 a sabato 19 ottobre, Napoli ospiterà l’ultima tappa degli "ALUdays", il road tour per promuovere la raccolta differenziata dell’alluminio e consolidare gli ottimi risultati registrati in Italia per il recupero dell’alluminio organizzato dal CiAl (Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio)

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ambiente si terrà in Piazza Carità, e consentirà ai visitatori, agli studenti e ai turisti di mettere alla prova le loro capacità di buoni ricicloni e vincere gadget e premi tutti in alluminio riciclato attraverso diversi giochi.

Per l’occasione, da lunedì 14 ottobre, fino a domenica 20 ottobre, i napoletani ed i residenti nella provincia di Napoli potranno partecipare al concorso web sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dell’alluminio sul sito www.nonsololattine.it .

Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni, residente a Napoli e provincia, rispondere a un paio di domande sulla raccolta differenziata o risolvere alcuni giochi semplici sul riciclo dell’alluminio. In palio la Ricicletta, la city bike realizzata con l’equivalente di 800 lattine per bevande.

Tutte le informazioni su Napoli ALUDAYS le potete trovare sul sito istituzionale del comune all'indirizzo www.comune.napoli.it/aludays