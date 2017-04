Alla scoperta della Solfatara di notte: visita guidata con cucina geotermica

Il Sabato Santo che precede la Pasqua riserva tante emozioni e suggestioni al Vulcano Solfatara di Pozzuoli, il millenario Vulcano nel cuore dei Campi Flegrei dove una straordinaria energia coinvolge i visitatori in un vortice di emozioni, durante l'esplorazione notturna guidata del cratere! Sabato 15 Aprile alle 20,30 avrà luogo una visita serale con CUCINA GEOTERMICA di circa due ore alla scoperta dei luoghi più importanti all' interno del cratere, accompagnati da esperte Guide che sapranno offrire un'esperienza unica e indimenticabile. Alle fumarole maggiori del Vulcano si svolgerà l'esperimento della cucina geotermica in cui sarà mostrata questa antica tecnica di cottura cucinando degli squisiti bocconcini di salsiccia direttamente nel vapore a 160°. Seguirà una degustazione con accompagnamento di ottimo vino Falanghina.

È necessaria la prenotazione dei posti o l'acquisto dei biglietti on line. I posti possono essere riservati telefonando al numero 081 5262341, inviando una mail a geotermica@solfatara.it o utilizzando il pratico modulo che si trova nella pagina iniziale di questo sito web. Al link [https://goo.gl/SFayL0], potrete invece acquistare i biglietti on line in maniera sicura direttamente nel sito web del Vulcano Solfatara (principali carte di credito o PAYPAL).

I biglietti per la visita hanno un costo di € 15 per gli adulti ed € 6 per i bambini da 5 a 12 anni. I bambini da 0 a 5 anni accedono gratuitamente. La biglietteria aprirà alle 19,30. Per ragioni di sicurezza (i posti in strada sono incustoditi nelle ore serali) è consigliato l'uso del parcheggio interno per i propri mezzi (auto: €3, moto: €2). Si raccomandano scarpe comode.