Alla Luna, Mandolini e Leopardi: concerto al Maschio Angioino

Alla Luna, Mandolini e Leopardi è il concerto aperto a tutti che mercoledì 10 luglio alle 21.00 sarà ospitato nel Cortile del Maschio Angioino in occasione dell’Estate a Napoli 2019. L'evento, ideato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli vuole celebrare Leopardi e la sua poesia più famosa, l'Infinito, che quest'anno compie 200 anni. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni che si stanno svolgendo in tutto il mondo dedicate a Leopardi in occasione di questo importante anniversario.



La musica accompagnerà gli spettatori in un'atmosfera emozionante e coinvolgente in un luogo altrettanto suggestivo alla luce della luna e delle stelle.



Le voci di Irene Isolani e Lello Giulivo, il flauto di Valentina Salapete, le percussioni di Dario Mennella, la chitarra di Lorenzo Marino, il mandoloncello di Leonardo Massa e il mandolino di Mauro Squillante interpreteranno brani di intramontabile bellezza guidandoci

in un viaggio emotivo senza precedenti e senza tempo alla scoperta del repertorio più ricercato della canzone partenopea.



Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti ed è stato organizzato in collaborazione con la X Eventi & Communication.



Info:

X Eventi & Communication

Cell. 3921225578