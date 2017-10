All you can beer Halloween Edition al Mosto

Ritorna l'All you can beer al Mosto - birra & distillati. Questa volta però per partecipare occorre un travetimento in tema con Halloween!

Martedì 31 ottobre dalle ore 21:00, al Mosto con un vestito di Halloween potrete acquistare il braccialetto per l'all you can beer a 20€ che vi darà la possibilità di poter bere tutte le birre artigianali che volete.