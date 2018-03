Alex Frezza ritorna all’Archivio Storico per una nuova tappa dello “Strega Tour”

“Il Carditello”, “Lo Splendore” e il “Forestiero”: tre nuovi cocktail dedicati allo splendore della Napoli borbonica

Alex Frezza, pluripremiato bar tender e mixologist, ritorna dopo quasi tre anni all’Archivio Storico, premium bar napoletano da pochi mesi divenuto anche ristorante di cucina borbonica, per una serata d'eccezione facente parte del programma della kermesse “Strega Tour”. L’evento si svolgerà giovedì 1 marzo, a partire dalle ore 21. Alex, che è stato il bar manager ed ideatore – insieme al patron Luca Iannuzzi – del particolare format del bar del famoso locale di via Scarlatti ed anima dello stesso durante i suoi primi due anni di vita, proporrà una drink list composta da tre cocktail aventi tra gli ingredienti lo storico liquore “made in Campania”: “Il Carditello”, “Lo Splendore” e il “Forestiero”. Tre nomi legati alla storia dei Borbone: il primo ricorda la Reggia di Carditello, una bellissima tenuta ubicata in provincia di Caserta appartenuta ai Borbone delle Due Sicilie; “Lo Splendore” è un inno alla Napoli borbonica, una metropoli moderna e innovativa; il “Forestiero” – rappresentato nel presepe borbonico - è il napoletano stesso che, davanti alle bellezze di Napoli, rimane estasiato.



Strega è un liquore a base di erbe prodotto dal 1860 dalla Strega Alberti di Benevento. Il suo colore giallo è dato dallo zafferano. E’ composto da 70 erbe, fra cui la menta e il finocchio.



Alexander Frezza classe ’77, lavora nel campo dell’ospitalità dall'etá di 15 anni. Nel 2007 - insieme ai i soci Francesco Cappuccio, Luigi Pignatelli e Vincenzo Cardone - avvia “Bar in Movimento cocktail catering”. E’ stato il cuore pulsante del bar dell’Archivio Storico dalla sua nascita fino al 2015, anno in cui ha aperto un cocktail bar tutto suo.



L’Archivio Storico, locale che dal 2013 caratterizza le serate dei napoletani con iniziative culturali e ottimi vini e cocktail, da qualche mese non è più soltanto un premium bar, ma è diventato a tutti gli effetti un ristorante: nelle sue nuove cucine vengono preparati i piatti raffinati degni dei gran signori di una volta, recuperati dai ricettari dell’epoca dei Borbone. La drink list del locale è un mix equilibrato di abbinamenti storici, cammei d’italianità e spudorate personalizzazioni dell’Archivio, dedicate ovviamente alla storia partenopea. Nelle cinque sale, ognuna abbinata ad un Borbone, sono presenti elementi d’arredo che rimandano al Regno delle due Sicilie.

