Alessio Arena e Franca Abategiovanni al Teatro cerca Casa

Continua il tour di spettacoli in appartamento del Teatro cerca Casa, la rassegna diretta da Manlio Santanelli, che venerdì 11 maggio fa tappa a Portici, nell'ormai storico salotto di casa Bonadies, dove alle 20.30 va in scena il concerto di Alessio Arena Il libro che canta, mentre sabato 12 si torna a Napoli, sul palcoscenico domestico di casa Egle, con lo spettacolo Teresa di Cesare Belsito, interpretato da Franca Abategiovanni per la regia di Nadia Baldi.

Per partecipare agli spettacoli del Teatro cerca Casa è necessaria la prenotazione chiamando ai numeri 3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, oppure compilando il form sul sito www.ilteatrocercacasa.it.

Impegnato in un lungo tour tra Spagna e Cile, il “cantascrittore” Alessio Arena, presenta Il libro che parla, un nuovo recital che raccoglie le canzoni che Arena ha composto e scritto attraversando il deserto di Atacama, dal quale prende nome un disco che attualmente si incide tra Napoli, Santiago del Cile e Barcellona, le tre città chiave nel percorso biografico e artistico del cantautore napoletano originario del Rione Sanità.

Tra Diablada, cumbia, huayno, flamenco fusion, e una canzone d’autore che riprende e rinnova generi di tradizioni musicali apparentemente lontane, Arena dipinge i paesaggi invisibili di un nuovo canzoniere che parte da Napoli e si apre sul mondo.

Teresa è invece uno spettacolo di prosa che si configura come un'indagine sul tema della follia. Il lavoro teatrale della Baldi racconta di una donna che decide di andare in cura da uno psicanalista per risolvere un suo problema capitale: la paura di fare sesso con gli uomini. Una paura talmente grande da impedirle anche solo di pronunciare ciò che la spaventa, a cui di conseguenza fa riferimento usando uno strano suono onomatopeico.

Nei tre quadri che si avvicendano nello sviluppo della storia, si scoprirà che Teresa parla di un uomo che ha incontrato su internet ma non ha mai visto fino al giorno in cui lui non decide di incontrarla facendo scatenare in lei la paura da cui è affetta. Simile a un clown moderno, il personaggio di Teresa con la sua tenerezza e il suo disorientamento riesce a far ridere e sorridere, pur evidenziando le crepe dell’animo di una donna sola di fronte al mondo spietato, che molto spesso non accoglie ma emargina.