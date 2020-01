A Voce 'e Napule: Alessia Moio al Teatro Bolivar

Un excursus storico musicale sui grandi protagonisti del teatro e della canzone napoletana. A Voce ‘e Napule è lo spettacolo prodotto, diretto e condotto da Alessia Moio, con la regia di Ciro Ridolfini e le scenografie di Bruno De Luca, che sarà in scena al Teatro Bolivar di via Bartolomeo Caracciolo, domenica 2 febbraio, alle ore 18.30.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di mettere in scena una storia musicale sulla canzone napoletana, a partire dalla fine dell’Ottocento fino a una interpretazione in lingua napoletana di Edit Piaf. «La voce di Napoli non ha una sola sfumatura tonale - spiega la cantante e attrice Alessia Moio - ma è un coro vocale, è l’insieme di artisti che hanno dato lustro alla città partenopea e a una tradizione, quella canora, nata proprio a Napoli con le Villanelle». Così, sul palcoscenico, a partire da un camerino e un proiettore, un insieme di immagini, musiche e parole raccontano la storia della musica partenopea.

Il testo rivisita i maestri dell’arte del Varietè senza trascurare i sommi poeti della Canzone: dal saluto all’ultimo Pulcinella, Antonio Petito, passando per Maldacea, Gill, Viviani, Totò, Petrolini, Taranto. Non solo musica ma anche aneddoti e approfondimenti. Si parlerà della figura della macchietta e del suo inventore, della sciantosa, una delle prime a spianare la strada, a suo modo, all’emancipazione femminile. Non mancheranno delle chicche musicali, come Mandulinata di Libero Bovio del 1917, il cui arrangiamento di Ernesto Tagliaferri e l’interpretazione di Vittorio Parisi viene ripreso e utilizzato come una sorta di “inserto archeologico” nella versione di Alessia Moio.

O ancora, Varca D’ammore di Armando Gill, ripresa nella versione completa a tre strofe in un arrangiamento a barcarola. Alessia Moio esalta infine lo spessore culturale di Ernesto Murolo, il poeta per eccellenza, capace di declinare Napoli in tutte le sue sfaccettature. A lui affida la coscienza di Napoli con il brano Nun me scetà.



