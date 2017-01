"Mister Felicità" all'UCI di Casoria: il 6 gennaio in sala Alessandro Siani

Venerdì 6 gennaio alle 22.30, alle 22.50 e alle 23.10 all’UCI Casoria Alessandro Siani saluterà il pubblico presente alle proiezioni di Mister Felicità, film distribuito da 01 Distribution e prodotto da Cattleya con Rai Cinema di cui è regista e protagonista.

SINOSSI

Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in Svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?