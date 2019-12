Alessandro Siani in scena con "Felicità" al teatro Diana

Alessandro Siani torna in scena con uno nuovo spettacolo: "Felicità". L'attore partenopeo sarà a Napoli, al Teatro Diana, dal 17 dicembre al 19 gennaio. Lo spettacolo andrà in scena anche la sera di Natale, il 25 dicembre.

Si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi dello spettacolo corale ‘’Il principe abusivo a teatro’’ con Christian De Sica.

"La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di un’artista sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale" ha spiegato lo stesso Siani.

In questo viaggio artistico, l'attore sarà accompagnato dal maestro e compositore Umberto Scipione, che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della sua carriera da Benvenuti al Sud passando per il Principe Abusivo e si Accettano Miracoli per concludersi con Mister Felicità.