Alessandro Mazzù presenta "Il primo manuale operativo per consulenti di web marketing"

Venerdì 27 gennaio, ore 18, a Napoli, alla libreria Libri&Professioni (via S. Brigida, 21/22) si presenta il libro di Alessandro Mazzù "Il primo manuale operativo per consulenti di Web Marketing", appena pubblicato nella collana WebBook di Dario Flaccovio Editore. Con l'autore intervengono Gianluca Arnesano, professore di Digital Marketing all'università Partenope, e Marco Tomasone, personal branding consultant. Questo manuale è pensato per chi lavora nel settore della consulenza, per semplificare l'attività passo dopo passo, con vari template, dal brief al preventivo, dallo scenario a alla strategia. Passi fondamentali per diventare un ottimo consulente di web marketing e assicurare ai clienti risultati concerti e verificabili.