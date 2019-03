Attenti a quei due: Alan De Luca e Marco Cristi al Teatro dei Lazzari Felici

Simpatico fuori programma al Teatro dei Lazzari Felici. Domenica 24 Marzo ore 18:30 vi aspetta uno spettacolo tutto da ridere con due comici di eccezione: Attenti a quei due con Alan De Luca e Marco Cristi.

Da una parte c'è Alan De Luca presentatore / anchor man / cabarettista che coinvolge il pubblico con le sue gag, macchiette, reinterpretando alcuni dei personaggi storici e presentandone di nuovi. Dall'altra c'è Cristi, lo “scugnizzo” della risata, uno dei monologhisti più dotati del cabaret napoletano, che riesce a conquistare il pubblico con maestria.



Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; prima dello spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti (solo 45) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!