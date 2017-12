"Al Matt agli internati - i luoghi dell'anima di Antonio Ligabue": storytelling fotografico di Luigi D'Aponte

13.12.2017 / 28.01.2018

Castel Nuovo / Maschio Angioino

“Sale Vesevi”

lun/sab 10.00 - 19.00



AL MATT AGLI INTERNATI / i luoghi dell’anima di Antonio Ligabue

storytelling visuale di

Luigi d’Aponte



iniziativa in collaborazione con

Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

e con il supporto operativo di

Associazione Culturale Articolonove, Napoli

E In natura apprese

l’abbecedario dell’anima,

indispensabile a tradurre

l’urlo suo in canto.



Antonio Ligabue ha scorto sulla pelle del mondo naturale le coordinate che hanno dato senso e direzione al suo genio. Uomo di golena, folle a momenti e lucido a bocconi, lì trovava tregua dalla sua guerra col mondo, lì erigeva la pace del suo tormento. Quando la vita era più subita che vissuta “Al Matt” si rifugiava in solitudine oltre il “Grande Argine” del Po, in quella che è oggi l’area naturalistica dell’ “Isola degli Internati”, ai margini dell’abitato del Comune di Gualtieri (Re).

23 fotografie accompagnate da 23 didascalie in versi si combinano in una unica narrazione poetico visuale del contesto territoriale dentro il quale Antonio Ligabue ha realizzato parte significativa della sua produzione artistica.

“Al Matt agli Internati – I luoghi dell’anima di Antonio Ligabue” ambisce ad essere una guida visuale, un sentiero emozionale che l’osservatore può percorrere al fine di andar scoprendo il genius loci che alberga nell’ “Isola degli Internati” e di come esso si sia nel tempo incrociato, intrecciato e amalgamato col “Genio” di Ligabue.

Luigi d’Aponte (Napoli, 1972) è fotografo, sociologo e digital storyteller.

Opera professionalmente nel campo della Comunicazione a supporto di aziende e istituzioni.

Vincitore e finalista in diversi concorsi fotografici nazionali e internazionali.

Sue opere fotografiche sono state esposte al Tacoma Art Museum di Washington, al Museo Nazionale Romano di Roma, al Castel dell’Ovo di Napoli, allo Spazio Arti Contemporanee Broletto di Parma, alla Fiera d’Oltremare di Napoli, al Nuovo Opificio Vaccari per le Arti di La Spezia, ed in altre sedi museali ed espositive italiane.

