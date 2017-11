“Al di là di un sogno”: in scena i 218 allievi della Scuola di Ballo del San Carlo

Martedì 14 novembre 2017 alle ore 19 e in replica lunedì 20 novembre alle ore 20, al Teatro di San Carlo si esibiranno i 218 allievi della Scuola di Ballo del Lirico diretta da Stéphane Fournial, nello spettacolo “Al di là di un sogno” in programma per l’ottava edizione di Autunno danza 2017.

La scaletta sarà incentrata sul repertorio del balletto classico e romantico, con estratti e con pezzi originali e rivisitati da “Le Conservatoire” di August Bournonville, “La Bayadère” e “Il Lago dei cigni” di Marius Petipa, assieme ad altre creazioni su musiche di Chopin, Bach, Händel e Rachmaninov.

Di grande impatto si annuncia il momento della rappresentazione con gli allievi tutti insieme sul palcoscenico.

L’evocativo titolo “Al di là di un sogno” richiama infine gli obiettivi programmatici di Fournial per l’Accademia del San Carlo, la prima in Italia, nata nel 1812: “La nostra Scuola è un vivaio che forma ballerini di alta professionalità”, afferma. “Attualmente, gli allievi sono 218, con un significativo incremento rispetto allo scorso anno. Si auspica di raggiungere le 300 unità, selezionate tra le tante centinaia che ogni anno si presentano per l’ammissione. Per l’anno in corso abbiamo anche stipulato una convenzione con l’Istituto Denza che attualmente ospita 42 dei nostri allievi provenienti da tutta Italia. Il mio obiettivo è mantenere la Scuola sempre ai più alti livelli degli standard europei”, conclude.



Info e biglietteria: 0817972331 – 412