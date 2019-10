Agriturismo in jazz: musica, cibo e vino sul golfo di Pozzuoli

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2019 dalle 21.00 presso l’Agriturismo Il Gruccione – via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (nei pressi hotel San Germano).



Un’oasi al centro dei campi flegrei con un superbo panorama sul golfo di Pozzuoli.



AGRITURISMO IL GRUCCIONE

“Il Gruccione” Agriturismo e cucina tipica è la perla dell’Azienda Agricola Vitivinicola Montespina Iovino. In un ambiente caldo e accogliente, la clientela può degustare i prodotti tipici della natura, coltivati nei propri terreni con metodo tradizionale, degustare i vini della Cantina ed apprezzare la cucina semplice e genuina della tradizione napoletana, preparata sapientemente e con passione da mani esperte. Protagonista della serata culinaria la pasta e patate con provola. Un’esperienza che riempie il cuore di armonia, pervade e stupisce i cinque sensi, lasciando la sensazione di un irrefrenabile desiderio di ritornarci.



LE NOTE DEI QUARTIERI JAZZ

Dopo le degustazioni, ci sarà il concerto dei Quartieri Jazz ed il loro Neapolitan Gipsy Jazz con Mario Romano alla chitarra manouche, Alberto Santaniello alla chitarra classica e Dario Franco al basso. La storica formazione presenterà al pubblico un viaggio musicale attraverso i loro due album: “E strade ca portano a Mare” e l’ultimo lavoro discografico “Le 4 giornate di Napoli” ispirato alla rivolta partenopea.



La partecipazione all’evento costa 20 euro e ci offre una bella serata assieme alla buona musica.

La serata prevede:

• Casatiello napoletano

• Primo pasta e patate con provola

• Concerto del gruppo Quartieri Jazz

• Dolce della buonanotte

• Calice di Piedirosso o Falanghina

• Ampio parcheggio gratuito

• Ambiente coperto e panoramico



Agriturismo in Jazz a Pozzuoli: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 12 ottobre 2019 ore 21.00

• Dove: Agriturismo il Gruccione in via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (lato Napoli)

• Prezzo biglietto: cena buffet e concerto 20 euro

• Contatti: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/545376196236345/

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com

