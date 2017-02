Agorà Stadio presenta Real Madrid - Napoli su maxischermo

Sale la febbre per uno dei match più attesi dell'anno: Real Madrid - Napoli, sfida d'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi napoletani che, in vista della gara di ritorno al San Paolo (il prossimo 07 marzo) che ha registrato in pochissime ore il tutto esaurito, continuano a sognare la coppa dei Campioni d'europa! Per il Napoli, questo è il secondo approdo agli ottavi di UEFA Champions League e questa volta, dovrà vedersela con i campioni in carica europei allenati da Zinédine Zidane.

L'appuntamento nel mitico Estadio Santiago Bernabeu è fissato per il 15 Febbraio, e questo match storico sarà trasmesso all'Agorà Morelli in occasione dell'evento #AgoraStadio. Il 15 febbraio l'Agorà Morelli si trasformerà in uno stadio! Segui con noi l'impresa in Europa di Mr. Sarri & co. in una cornice diversa dal solito. I colori della nostra squadra del cuore invaderanno l'Agorà Morelli e la partita sarà trasmessa su maxischermo all'interno della location. Come per i due appuntamenti precedenti, l'obiettivo è quello di trascorrere una serata in allegria all'insegna dello sport e del divertimento.