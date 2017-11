Arriva agendo 2018 in viaggio: presentazione al Museo Archeologico di Napoli

Viaggi materiali e immateriali, nuovi approdi temporanei o permanenti, incontri in viaggio, ri-partenze della vita: sono i protagonisti di agendo 2018 IN VIAGGIO l’agenda libro di Gesco Edizioni che percorre l’anno con tredici testi inediti e colorati acquerelli dell’artista spagnolo Pedro Cano, tutti donati per una finalità sociale. Per il 2018 il ricavato delle vendite andrà al gruppo appartamento L’altra metà del cielo per ragazze vittime di violenza, gestito dalla cooperativa sociale Etica.



I racconti di questa tredicesima edizione sono firmati da Sara Bilotti, Vladimiro Bottone, Vincenzo Esposito, Dino Falconio, Marco Perillo, Aldo Putignano, Michele Serio, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio e per la prima volta da Rosalia Catapano e Angelo Petrella e dalla giovanissima scrittrice di origini nigeriane Sabrynex. Introduce i racconti Mauro Giancaspro con un dotto elogio dell’agendo.



Questa edizione ha il sostegno di Gesac, Società di gestione dell’Aeroporto di Napoli e la collaborazione della Fundación Pedro Cano e del Mann (Museo Archeologico Nazionale di Napoli).



agendo 2018 IN VIAGGIO sarà presentata mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 17 presso il Mann. Interverranno tutti gli scrittori, insieme con il presidente di Gesco Sergio D’Angelo, il direttore del museo Paolo Giulierini e l’amministratore delegato di Gesac Armando Brunini.



agendo 2018 IN VIAGGIO è a cura di Teresa Attademo e Ida Palisi, ha una nuova veste grafica curata da Studio Eikon, elastico di chiusura e copertina in cartoncino colorato. È disponibile in cinque colori: nero, lilla, bordeaux, blu intenso e beige.

