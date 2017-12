Al Teatro Gelsomino di Afragola torna anche il cinema

Mercoledì 6 Dicembre, alle ore 17,30, presso il Teatro Gelsomino di Afragola, si svolgerà la conferenza stampa per la nuova apertura della Sala Cinematografica dopo oltre 15 anni di assenza.

Grazie alla Gabbianella Club, già artefice della riapertura e ristrutturazione della struttura teatrale, il cinema torna nel Centro Città ed anche alle sue tradizioni, confortando intere generazioni in attesa di veder rinascere quello che una volta era unico luogo di ritrovo per i giovani e di svago per gli anziani: la classica struttura a misura famiglia.