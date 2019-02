Ad Afragola seminario gratuito sull'autonomia dei bambini

La conquista dell'autonomia e dell'indipendenza è una fase cruciale per la crescita dei bambini. Vestirsi, lavarsi, mettere a posto i giochi sono piccole ma necessarie attività che faranno diventare il nostro bambino più forte e sicuro. Insegnare a un bambino a fare da solo e a svolgere piccoli compiti domestici contribuisce inoltre a sviluppare le sue intelligenze e a porre le basi per l'adulto che sarà.



La dott.ssa Marianna Castiello, educatrice e coordinatrice didattica Istituto Scolastico "Il Baobab", il prossimo 11 Marzo approfondirà insieme ai genitori presenti il tema dell'autonomia nel bambini nel seminario dal titolo "Mamma Faccio io. Crescere in autonomia".



Un incontro gratuito e aperto al pubblico (ma a numero chiuso prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp 339 225 5604).



Appuntamento, quindi, lunedì 11 Marzo dalle ore 17 alle ore 19 ad Afragola, presso l' Istituto Scolastico "Il Baobab" (Viale Amendola, 23)



In caso di necessità per tutta la durata dell’incontro è previsto un servizio di babysitting a pagamento (5 euro)



Il seminario è il quarto incontro del ciclo "I Lunedì al Baobab" che prevedono una serie di incontri dove insieme a psicoterapeuti, nutrizionisti ed esperti del settore verranno analizzate varie tematiche che aiuteranno i genitori o anche i futuri mamme e papà ad affrontare la genitorialità e le diverse fasi di crescita del bambino.

Prossimo seminario:

L’APPETITO VIEN … IMPARANDO! ” con la dott.ssa Giuliana Gargiulo, biologa e nutrizionista e il dott. Nino Gargiulo, psicologo e psicoterapeuta