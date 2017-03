"AfFresco vs asTratto": laboratorio per famiglie al Museo Archeologico Nazionale

Come percepisce l'espressione artistica un adulto? E un bambino? CoopCulture, società concessionaria dei Servizi Didattici, propone il nuovo laboratorio per famiglie "afFresco vs asTratto".

L'appuntamento è per domenica 12 marzo, con inizio alle ore 11.20, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Adulti e bambini lavoreranno con materiali differenti per liberarsi in espressioni artistiche lineari e astratte in un divertente dialogo tra genitori e figli. Al termine dell'attività laboratoriale, tutti i partecipanti saranno accompagnati dall'operatore didattico a scoprire i soggetti dipinti e le opere d'arte esposti nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Costo: euro 5 a persona + biglietto di ingresso al sito (gratuito per i ragazzi al di sotto dei 18 anni)

Prenotazione consigliata fino a esaurimento posti disponibili al numero 848 800 288 (+39 06.39967050 dai cellulari e dall'estero).