Addio fottuti musi verdi: il film dei The Jackal arriva in Tv, in prima visione su Rai4

Mercoledì, 31 luglio alle 21:15, Rai 4 trasmetterà in prima visione assoluta il lungometraggio d’esordio delle webstar The Jackal, Addio fottuti musi verdi. Una dissacrante satira che adotta il linguaggio del cinema di fantascienza per ironizzare sul precariato giovanile in Italia.

Dalla web serie Lost in Google alla parodia Gli effetti di Gomorra sulla gente fino alle famossime serie comiche Gay ingenui e Vrenzole, i The Jackal sono ormai conosciuti anche al di fuori dei confini di internet. Addio fottuti musi verdi è l’esordio cinematografico di Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta), Ciro Priello e Fabio Balsamo, affiancati dal resto del collettivo: Simone Ruzzo, Roberta Riccio, Alfredo Felco e Nicola Verre.

Il film racconta la storia di trentenne Ciro, disoccupato cronico e in crisi con la fidanzata. Dietro consiglio dell’amico Fabio, Ciro carica il suo curriculum su un sito che promette di spedirlo nello spazio, un semplice contest pubblicitario organizzato per la promozione del nuovo film di fantascienza AFMV - Addio fottuti musi verdi. La stessa notte il ragazzo viene rapito dagli alieni che intendono assumerlo come grafico per il rebrand del logo della loro azienda. Ma l’interessamento degli alieni al pianeta Terra ha un che di sospetto...

In partecipazione straordinaria al film troviamo anche Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, star di Gomorra – La serie, oltre che il cantante Gigi D’Alessio.