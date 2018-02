ActionAid: nella IV Municipalità “Napoli partecipa!”

Studenti, cittadini e istituzioni insieme per rendere il quartiere più inclusivo e sostenibile. La partecipazione e il confronto come strumenti utili a scattare una fotografia della realtà del quartiere e a individuarne punti di forza e debolezza per identificare possibili azioni migliorative: è a partire da questi elementi che si svolgerà il laboratorio di comunità “Napoli partecipa!”, organizzato da ActionAid insieme all’Associazione Archintorno, all’Università L’Orientale di Napoli e agli studenti dell’ITIS Leonardo da Vinci, protagonisti del progetto Agente 0011 – Licenza di salvare il pianeta.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare il dialogo tra cittadini e amministrazione locale, riflettendo sulle problematiche del quartiere ed elaborando proposte per un suo miglioramento in ottica di maggiore inclusività e sostenibilità. L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Nel quadro del progetto Agente 0011, a partire da novembre, gli studenti del da Vinci hanno intrapreso un percorso di analisi e comprensione critica del loro quartiere e della città attraverso l’utilizzo di metodologie che vanno dalla mappatura visiva dei luoghi significativi per la comunità e di interesse per i giovani presenti sul territorio alla somministrazione di questionari alla cittadinanza.

Da questa indagine, sono emerse come aree prioritarie sui cui intervenire la mobilità nel quartiere, il rispetto e la valorizzazione delle culture e la creazione di spazi dedicati ai giovani. Saranno questi i temi dei tre tavoli di lavoro del laboratorio di comunità, moderato da dieci studenti dell’Orientale partecipanti al progetto, che hanno frequentato il workshop dal titolo “Agenda 2030 – Sustainable Development Goals: obiettivo 11” e che hanno guidato gli studenti degli Istituti Comprensivi D’Aosta-Scura e Porchiano-Bordiga alla scoperta dell’Agenda 2030.

Insieme a studenti, cittadini e associazioni locali, parteciperanno al laboratorio di comunità alcuni rappresentanti istituzionali: Giampiero Perrella, Presidente della IV Municipalità; Stefano Capocelli, Assessore allo Sport, al Tempo Libero e alle Politiche Scolastiche e formative IV Municipalità; Paola Pastorino, Assessore alla Mobilità e al Turismo IV Municipalità; Giovanni Paris, Assessore alle Politiche Sociali, alla Cultura, allo Spettacolo e ai Rapporti con il Consiglio IV Municipalità



“Ci auguriamo che il laboratorio di comunità contribuisca ad aprire delle riflessioni affinché i partecipanti possano conoscersi e riconoscersi in quanto membri appartenenti alla comunità, generare legami positivi e formare così una nuova cittadinanza attiva - dichiara Daniela Capalbo, Responsabile ActionAid del progetto Agente 0011 a Napoli - Siamo felici di aver coinvolto in questo percorso giovani cittadini, associazioni e Università, ricevendo da parte delle istituzioni locali interesse e disponibilità a partecipare”.



Agente 0011 è un progetto nazionale co-finanziato dall’AICS – Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2016 e implementato in altre 5 città – Catania, Milano, Napoli, Siracusa e Torino - per un totale di 60 classi di scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilitazione della società civile sui temi dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.



A Napoli, Agente 0011 coinvolge un’area territoriale che va da piazza Nazionale, Ponticelli ai Quartieri Spagnoli ed è realizzato da ActionAid insieme alle associazioni Archintorno, Traparentesi Onlus, Napoli Pedala e ControlZeta Lab.